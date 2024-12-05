Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 6 декабря

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Двинская, 20−34; пер. 1-й Двинский, 3, 4, 5, 6; пер. 2-й Двинский, 4, 6; Ижевская, 69−103; пер. 1-й Ижевский, 2-А; пер. 3-й Ижевский, 3, 4, 6 — с 08:00 до 18:00; — пр. Победы, 159, 159-А — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Шершневская, 56−95; Звенигородская, 1−28; Городская, 37−68; Кудрина, 7−36; Качалина, 2−24; Полянка, 15, 17, 24; 1-я Ирбитская, 46−68; 2-я Ирбитская, 34-А-64; пер. Аптечный, 7 — с 08:00 до 18:00; — ч/с: Шлюзовая, 1−19; 3-я Осташковская, 1−8; Гродненская, 1−19; Куйбышева, 60−78; 1-я Херсонская, 1−64; 2-я Херсонская, 1-А-14 — с 10:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Артема, 17−49; пер. 1-й Вагонный, 54; пер. Сигнальный, 1−11; пер. 1-й Синеглазовский, 21, 23; пер. 2-й Синеглазовский, 4−24; пер. Светофорный, 4−14 — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Дегтярева, 40, 47, 49-А — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Днепропетровская, 4 — с 09:00 до 19:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с пос. Исаково: Железнодорожная, 48−52-А — с 08:00 до 18:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: пер. Гусеничный, 1−15; Катерная, 53−82; Краснофлотская, 26−53; Фабрично-Заводская, 46−73 — с 13:00 до 16:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с Вересковая, 30; Песочная, 14Б-34; Фруктовая, Рубиновая, Вятская, Ольховая, Каргапольская, Коломенская — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В пятницу, 6 декабря, с 10:00 до 14:00 будет отключен светофор в районе выезда с ТРК «Родник», на участке дороги в поселок Мелькомбинат; перекрестке улиц Воровского и Курчатова — с 09:00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!