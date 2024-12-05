Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 6 декабря

В пятницу, 6 декабря, с 10:00 до 14:00 будет отключен светофор в районе выезда с ТРК «Родник», на участке дороги в поселок Мелькомбинат; перекрестке улиц Воровского и Курчатова — с 09:00 до окончания работ.