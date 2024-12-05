Белорусский тренер Виктор Гончаренко наказан за угрозы футбольному арбитру

В России наказали белорусского тренера Виктора Гончаренко за угрозы футбольному арбитру, сообщает РИА Новости.
Известно, что экс-тренер БАТЭ и главный тренер «Нижнего Новгорода» позволил себе оскорбительные высказывания в адрес арбитров.
В итоге Виктора Гончаренко оштрафовали на 250 тысяч российских рублей, кроме того, белоруса дисквалифицировали на два матча Российской премьер-лиги. Одна из дисквалификаций — условная.
Наказание последовало после матча «Нижнего Новгорода» против «Ростова», состоявшегося 30 ноября. Подопечные Гончаренко проиграли роставчанам со счетом 0 — 4. А в ходе игры Гончаренко допустил выражение демонстративного несогласия с решениями судейской бригады, но еще угрожал главному арбитру матча Яну Бобровскому. Также высказывал белорус претензии в адрес других судий, хотел войти в судейскую, но его не впустили.
Отмечается, что сам Гончаренко отметил, что в ходе конфликта он не говорил нецензурных слов. Однако это стало его третьим нарушением, а, следовательно, и отягчающим обстоятельством. Поведение белорусского тренера признали оскорбительным.
Еще отмечается, что во время заседания прямых извинений от Гончаренко не поступило.
К слову, из-за дисквалификации Гончаренко пропустит заключительный матч чемпионата России перед зимним перерывом, где «Нижний Новгород» 7 декабря сыграет в гостях у московского «Спартака».
Тем временем белоруска Виктория Азаренко попросила помощи у поклонников из-за сына.
До этого белорусская теннисистка Азаренко призналась, что ее сын не хочет обниматься с ней перед сверстниками: «Мы все еще родственники или…?».