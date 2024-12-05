Белорусский тренер Виктор Гончаренко наказан за угрозы футбольному арбитру

Наказание последовало после матча «Нижнего Новгорода» против «Ростова», состоявшегося 30 ноября. Подопечные Гончаренко проиграли роставчанам со счетом 0 — 4. А в ходе игры Гончаренко допустил выражение демонстративного несогласия с решениями судейской бригады, но еще угрожал главному арбитру матча Яну Бобровскому. Также высказывал белорус претензии в адрес других судий, хотел войти в судейскую, но его не впустили.