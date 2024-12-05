Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский тренер Виктор Гончаренко наказан за угрозы футбольному арбитру

Экс-тренер БАТЭ Гончаренко получил наказание за угрозы футбольному арбитру.

Источник: Комсомольская правда

В России наказали белорусского тренера Виктора Гончаренко за угрозы футбольному арбитру, сообщает РИА Новости.

Известно, что экс-тренер БАТЭ и главный тренер «Нижнего Новгорода» позволил себе оскорбительные высказывания в адрес арбитров.

В итоге Виктора Гончаренко оштрафовали на 250 тысяч российских рублей, кроме того, белоруса дисквалифицировали на два матча Российской премьер-лиги. Одна из дисквалификаций — условная.

Наказание последовало после матча «Нижнего Новгорода» против «Ростова», состоявшегося 30 ноября. Подопечные Гончаренко проиграли роставчанам со счетом 0 — 4. А в ходе игры Гончаренко допустил выражение демонстративного несогласия с решениями судейской бригады, но еще угрожал главному арбитру матча Яну Бобровскому. Также высказывал белорус претензии в адрес других судий, хотел войти в судейскую, но его не впустили.

Отмечается, что сам Гончаренко отметил, что в ходе конфликта он не говорил нецензурных слов. Однако это стало его третьим нарушением, а, следовательно, и отягчающим обстоятельством. Поведение белорусского тренера признали оскорбительным.

Еще отмечается, что во время заседания прямых извинений от Гончаренко не поступило.

К слову, из-за дисквалификации Гончаренко пропустит заключительный матч чемпионата России перед зимним перерывом, где «Нижний Новгород» 7 декабря сыграет в гостях у московского «Спартака».

Тем временем белоруска Виктория Азаренко попросила помощи у поклонников из-за сына.

До этого белорусская теннисистка Азаренко призналась, что ее сын не хочет обниматься с ней перед сверстниками: «Мы все еще родственники или…?».