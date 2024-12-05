Самое редкое мужское имя назвали в ЗАГСе Ростовской области

В Ростовской области ЗАГС назвал самые редкие мужские и женские имена, которые донские родители дают своим детям. Данные об этом появились на информационно-аналитическом портале.
В последнее время на Дону все чаще мальчиков стали называть Дариславами. Считается, что это имя наделяет своего носителя интеллектом и изобретательностью. Также маленьких дончан называли Аббубакром, Иссо, Сеймуром и Фатихом.
А вот девочкам дают такие имена, как Фея, Зенфира, Джессика, Керемет и Адея.
Но кроме редких имен детям продолжают давать и обычные. Среди мужских лидирует Александр, Михаил и Артем. А среди женских — София, Мария и Ева.