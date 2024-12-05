Певица Dequine выпустила клип на песню «До утра»

Казахстанская инди-поп-артистка Dequine, она же Данеля Садыкова, представила видео на композицию «До утра». Это второй сингл исполнительницы в этом году после мартовского Fresh & Clean.
В ролике на печальный трек о созависимых отношениях есть сцены с приемами джиу-джитсу, которые выполнила сама Dequine. Клип содержит отсылки на скульптуру Микеланджело «Пьета», а также на перформансы Йоко Оно «Отрежь кусок» и Марины Абрамович «Пьета». В конце звучит тизер песни Home Video.
Ранее «Мальбэк» и Mirèle выпустили видео на совместную песню «2017».