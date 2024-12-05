Носителями мышиной лихорадки в Башкирии являются более 5% грызунов

Носителями мышиной лихорадки в Башкирии являются 5,1% грызунов. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии.
С наступлением холодов и сокращением кормовой базы мелкие грызуны, как утверждают в ведомстве, перемещаются в домостроения, в большинстве случаев — в хозяйственные постройки с запасами овощей, зерна, сена, или в которых содержатся домашний скот и птица. В первую очередь, опасны рыжие полевки. Именно они являются источником заражения людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие есть меры профилактики заражения мышиной лихорадкой.
— Обеспечьте непроницаемость помещений. Закройте вентиляционные отверстия решётками с мелкими ячейками. Заделайте все мышиные ходы и щели. Разложите отравленные приманки (с учетом инструкции) или расставьте механические ловушки в укромных местах, труднодоступных для детей и домашних животных. Содержите жилье, хозпостройки и прилегающую территорию в чистоте, своевременно очищайте их от мусора, веток, листвы, — порекомендовали специалисты.
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