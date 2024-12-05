Носителями мышиной лихорадки в Башкирии являются более 5% грызунов

С наступлением холодов и сокращением кормовой базы мелкие грызуны, как утверждают в ведомстве, перемещаются в домостроения, в большинстве случаев — в хозяйственные постройки с запасами овощей, зерна, сена, или в которых содержатся домашний скот и птица. В первую очередь, опасны рыжие полевки. Именно они являются источником заражения людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.