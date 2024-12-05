Следственный комитет завершил расследование дела по загрязнению водного объекта

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, связанного с загрязнением сточными водами пруда в Ростовской области. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По данным следствия, начальник производственного участка знал о некачественной очистке сточных вод в Зверево. Но не предпринял необходимых мер, чтобы устранить недостатки. В итоге это привело к загрязнению пруда в Красносулинском районе, а также к гибели рыбы. Ущерб составил более пяти миллионов рублей.
Сейчас начальник находится под подпиской о невыезде.
— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.