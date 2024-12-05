Следственный комитет завершил расследование дела по загрязнению водного объекта

По данным следствия, начальник производственного участка знал о некачественной очистке сточных вод в Зверево. Но не предпринял необходимых мер, чтобы устранить недостатки. В итоге это привело к загрязнению пруда в Красносулинском районе, а также к гибели рыбы. Ущерб составил более пяти миллионов рублей.