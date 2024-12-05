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Следственный комитет завершил расследование дела по загрязнению водного объекта

На Дону начальника производственного участка подозревают в загрязнении пруда сточными водами.
Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, связанного с загрязнением сточными водами пруда в Ростовской области. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По данным следствия, начальник производственного участка знал о некачественной очистке сточных вод в Зверево. Но не предпринял необходимых мер, чтобы устранить недостатки. В итоге это привело к загрязнению пруда в Красносулинском районе, а также к гибели рыбы. Ущерб составил более пяти миллионов рублей.

Сейчас начальник находится под подпиской о невыезде.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.