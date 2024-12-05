Лучшие варианты новогодних подарков для семьи, близких и друзей

При выборе подарка на Новый год важно учитывать несколько факторов: интересы получателя, его возраст и, конечно, собственный бюджет. Так, например, если вы ищете подарок для родителей или для бабушки и дедушки, хорошим вариантом будут товары, которые они смогут использовать в повседневной жизни — это могут быть различные бытовые устройства или сертификаты на услуги (например, массаж — для мамы, мастер-класс по спортивной рыбалке — для папы). Для братьев или сестер, возможно, подойдет что-то связанное с их увлечениями. А для детей всегда актуальны игрушки и книги.