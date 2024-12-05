Раскрыта важная роль новых нейронов в хранении вербальных воспоминаний

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Нейрофизиологи обнаружили в ходе наблюдений за работой мозга носителей височной эпилепсии, что формирование новых нейронов критически важно для хранения вербальной информации и появления воспоминаний о диалогах с другими людьми. Об этом сообщила пресс-служба медшколы Университета Южной Калифорнии (USC).
«Мы получили первые клеточные свидетельства того, что нейрогенез играет важную роль в работе человеческого сознания и памяти. В частности, в данном случае нам удалось связать процесс образования новых нервных клеток с вербальной памятью и вербальным обучением. Это открывает дорогу для разработки подходов, нацеленных на стимуляцию этих когнитивных навыков путем усиления нейрогенеза», — заявил доцент USC Майкл Бонагуиди, чьи слова приводит пресс-служба USC.
Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за работой мозга и когнитивными способностями четырех десятков добровольцев, страдавших от так называемой мезиальной височной эпилепсии, одной из самых распространенных вариаций данной формы припадков. У ее носителей через несколько десятилетий после выявления болезни часто резко ухудшается память и когнитивные способности, причины чего в прошлом ученым не были известны.
Очаги этой эпилепсии, как отмечают ученые, часто возникают в гиппокампе, центре памяти мозга, внутри которого активно образуются новые нейроны на протяжении всей жизни человека. Данное наблюдение натолкнуло ученых на мысль, что припадки эпилепсии могут со временем замедлять и останавливать нейрогенез, формирование новых нервных клеток, что может приводить к появлению проблем с памятью и ясностью ума.
Руководствуясь этой идеей, биологи изучили когнитивные способности и память у добровольцев на разных стадиях развития эпилепсии, и затем сопоставили эти данные с тем, насколько активно протекал нейрогенез в срезах гиппокампа, извлеченных из мозга больных во время операций по ликвидации очагов эпилепсии. Проведенный учеными анализ показал, что и когнитивные способности добровольцев, и нейрогенез резко ухудшались примерно через два десятка лет после постановки диагноза.
Подобная взаимосвязь, как отмечают ученые, была особенно характерна для вербальной памяти и способности добровольцев запоминать услышанную информацию, тогда как визуальная память, умение пользоваться языком, различать цвета, читать текст и цифры были затронуты этим в меньшей степени. Это указывает на критически важную роль нейрогенеза в работе гиппокампа и в его способности хранить и обрабатывать вербальную информацию, подытожили исследователи.