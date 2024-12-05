Раскрыта важная роль новых нейронов в хранении вербальных воспоминаний

Руководствуясь этой идеей, биологи изучили когнитивные способности и память у добровольцев на разных стадиях развития эпилепсии, и затем сопоставили эти данные с тем, насколько активно протекал нейрогенез в срезах гиппокампа, извлеченных из мозга больных во время операций по ликвидации очагов эпилепсии. Проведенный учеными анализ показал, что и когнитивные способности добровольцев, и нейрогенез резко ухудшались примерно через два десятка лет после постановки диагноза.