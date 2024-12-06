Столетие «Артека»: как пройдет юбилейный год

«Подготовка к празднованию 100-летия Международного детского центра “Артек” ведется с ноября 2022 года, согласно Указу президента России. В юбилейный год события каждой артековской смены напомнят всему миру о важности детства, о необходимости заботиться о будущем поколении и создавать для него все условия для развития», — написала она.