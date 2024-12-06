Столетие «Артека»: как пройдет юбилейный год

«Подготовка к празднованию 100-летия Международного детского центра “Артек” ведется с ноября 2022 года, согласно Указу президента России. В юбилейный год события каждой артековской смены напомнят всему миру о важности детства, о необходимости заботиться о будущем поколении и создавать для него все условия для развития», — написала она.
Российский «Артек» — это центр детской дипломатии, напомнила Мария Захарова. C 2014 по 2023 годы он принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Больше всего детей прибыло из Киргизии, Казахстана, Франции, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Сирии, Армении, Эстонии, Германии, Испании, Италии, Китая, Болгарии.
«Значительную роль в увеличении притока ребят из-за рубежа сыграло вступление “Артека” в 2016 году в Международную ассоциацию детских лагерей (International Camping Fellowship) и последующее развитие программ международного сотрудничества».
Она вспомнила, как в 2016 году сама приняла участие в жизни центра, став «звездной вожатой» в отряде «Хрустальный» наряду с иностранными журналистами — участниками пресс-тура.
«Это был фантастический опыт и для ребят, и для нас, и для журналистов», — подчеркнула Мария Захарова.
9 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра «Артек» в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала Татьяна Голикова.