На Дону число пасек сократилось на треть из-за массовой гибели пчел

В этом году между пчеловодами и растениеводами возникали конфликты. А все из-за несоблюдения правил оповещения об обработке полей, что приводило к гибели пчел. Хотя растениеводы должны предупреждать пчеловодов об обработке не позднее, чем за пять дней.