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На Дону число пасек сократилось на треть из-за массовой гибели пчел

В Ростовской области лишь 20% меда соответствуют требованиям.
Источник: Комсомольская правда

К осени в Ростовской области из-за массовой гибели пчел число пасек сократилось на треть. Об этом было сказано на заседании круглого стола во время обсуждения законодательных аспектов защиты донского пчеловодства.

В этом году между пчеловодами и растениеводами возникали конфликты. А все из-за несоблюдения правил оповещения об обработке полей, что приводило к гибели пчел. Хотя растениеводы должны предупреждать пчеловодов об обработке не позднее, чем за пять дней.

Речь также зашла и о качестве меда. На Дону всего лишь 20% этого продукта соответствует требованиям.

В завершение обсуждения было предложено разработать программу по развитию пчеловодства на Дону.