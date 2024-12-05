70 мигрантов-нелегалов, проживающих в Башкирии, будут выдворены из России

В Башкирии завершился второй этап операции «Нелегальный мигрант». Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
Сотрудники правоохранительных органов проверили более 760 жилых помещений по месту регистрации иностранцев, около 60 садов и дач, более 180 строек, более 30 ж/д станций и автовокзалов, около 50 автосервисов и 140 объектов торговли, а также три вуза, шесть производственно-складских помещения, свыше 180 машин и более 60 общепитов.
Полиция выявила свыше 340 административных правонарушений. Судебные инстанции приняли о выдворении более 70 иностранцев за пределы России.
Кроме того, в Стерлитамаке во время проверки автобуса, который ехал по маршруту Казань-Уфа-Стерлитамак-Казахстан и которым управлял иностранец, были выявлены жители ближнего зарубежья, находившиеся в стране нелегально. Их задержали и отправили в спецприемник, составлено около 30 административных протоколов.
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