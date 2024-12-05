70 мигрантов-нелегалов, проживающих в Башкирии, будут выдворены из России

Сотрудники правоохранительных органов проверили более 760 жилых помещений по месту регистрации иностранцев, около 60 садов и дач, более 180 строек, более 30 ж/д станций и автовокзалов, около 50 автосервисов и 140 объектов торговли, а также три вуза, шесть производственно-складских помещения, свыше 180 машин и более 60 общепитов.