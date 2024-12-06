Путин исполнит новогоднее желание ребенка посетить Петербург

Другие дети мечтают побывать в роли пилота авиатренажера и посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Сама акция «Елка желания» проходит ежегодно. Президент России и другие чиновники традиционно исполняют заветные мечты сирот, инвалидов и других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 2018 года Путин исполнил 18 новогодних желаний.