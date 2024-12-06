Путин исполнит новогоднее желание ребенка посетить Петербург

Президент России Владимир Путин традиционно исполнит три новогодние мечты детей в рамках благотворительной акции «Елка желания». Так, пятнадцатилетняя Арина Порхал из Донецкой Народной Республики желает посетить Петербург. Об этом стало известно на церемонии, посвященной Дню добровольца на площадке форума «Мы вместе».
— Арина Порхал загадала желание побывать в Санкт-Петербурге. Хорошо. Сделаем обязательно. Она будет довольна, — заявил президент, когда прочитал детские желания.
Другие дети мечтают побывать в роли пилота авиатренажера и посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Сама акция «Елка желания» проходит ежегодно. Президент России и другие чиновники традиционно исполняют заветные мечты сирот, инвалидов и других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 2018 года Путин исполнил 18 новогодних желаний.