Ростов с начала года посетили 1,8 млн туристов

С января по ноябрь этого года Ростов посетили 1,8 млн туристов. Об этом речь зашла на форуме по развитию туризма.
Во время форума участники обсудили роль музеев в развитии внутреннего туризма, а также возможности использования нейросетей и современного маркетинга. Были рассмотрены и вопросы изменений в законодательстве.
— Для привлечения туристов мы улучшаем городскую инфраструктуру, поддерживаем гостиничный бизнес, постоянно совершенствуем экскурсионные программы, внедряем новые форматы, — отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко.