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Ростов с начала года посетили 1,8 млн туристов

В Ростове на форуме обсудили возможность нейросетей в развитии внутреннего туризма.

Источник: Комсомольская правда

С января по ноябрь этого года Ростов посетили 1,8 млн туристов. Об этом речь зашла на форуме по развитию туризма.

Во время форума участники обсудили роль музеев в развитии внутреннего туризма, а также возможности использования нейросетей и современного маркетинга. Были рассмотрены и вопросы изменений в законодательстве.

— Для привлечения туристов мы улучшаем городскую инфраструктуру, поддерживаем гостиничный бизнес, постоянно совершенствуем экскурсионные программы, внедряем новые форматы, — отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко.