Светофор на Ленинском проспекте в Воронеже отключат на 2 часа

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что с 5 декабря в столице Черноземья изменились схемы движения автобусных маршрутов № 3, 9КС, 29, 70, С70, 88. Теперь после остановки у кинотеатра «Спартак» общественный транспорт следует по улицам Кардашова и Карла Маркса через остановку «Карла Маркса».