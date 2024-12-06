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Светофор на Ленинском проспекте в Воронеже отключат на 2 часа

Специалисты ЦОДД будут вести монтажные работы.

В пятницу, 6 декабря, с 9:30 до 11:30 в Воронеже будет выключен светофор на пересечении Ленинского проспекта и улицы Землячки, предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Причина — выполнение монтажных работ специалистами Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Напомним, что в случае неисправности светофоров водители должны руководствоваться требованиями и предписаниями дорожных знаков, — обратились к автомобилистам в муниципалитете.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что с 5 декабря в столице Черноземья изменились схемы движения автобусных маршрутов № 3, 9КС, 29, 70, С70, 88. Теперь после остановки у кинотеатра «Спартак» общественный транспорт следует по улицам Кардашова и Карла Маркса через остановку «Карла Маркса».