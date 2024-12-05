Лукашенко разрешил нотариусам выдавать свидетельства госрегистрации недвижимости

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан закон, связанный с государственной регистрацией имущества, сообщили 5 декабря в пресс-службе президента.
В частности, речь идет об изменении закона по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Документом обеспечивается комплексное и системное совершенствование отношений в данной сфере.
Например, документ предусматривает обязательную госрегистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним не более чем в шестимесячный срок, а по ранее выданным документам — до 1 января 2031-го.
Кроме того, теперь гражданам будет доступно получение свидетельства о госрегистрации непосредственно у нотариусов, которые удостоверили либо выдали документ, который является основанием для регистрации. При этом не потребуется дополнительно посещать регистратора недвижимости.
Еще в Единый госрегистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним автоматически будут вносить исправления, которые связаны с изменением адресов объектов недвижимости, персональных данных граждан, а также идентификационной информации о субъектах хозяйствования, с переходом прав на недвижимое имущество при создании индивидуальным предпринимателем коммерческой организации.
Закон еще предусматривает экстерриториальный принцип регистрационных действий, несмотря на место нахождения имущества. Обусловлен еще обязательный досудебный порядок обжалования действий регистратора недвижимости.
И еще до 1 января 2028-го документ продлевает срок обращения за легализацией самовольно занятых земельных участков.
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