Лукашенко разрешил нотариусам выдавать свидетельства госрегистрации недвижимости

Еще в Единый госрегистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним автоматически будут вносить исправления, которые связаны с изменением адресов объектов недвижимости, персональных данных граждан, а также идентификационной информации о субъектах хозяйствования, с переходом прав на недвижимое имущество при создании индивидуальным предпринимателем коммерческой организации.