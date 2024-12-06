Парковку на вокзале Воронеж-1 закроют с 6 декабря

Парковка на вокзале Воронеж-1 будет временно закрыта с пятницы, 6 декабря, в связи с проведением второго этапа работ по установке парковочного оборудования. Завершить его установку планируется к 13 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. — Просим пассажиров заранее планировать маршрут и при необходимости пользоваться альтернативными парковочными площадками, — обратились в ЮВЖД к воронежцам и гостям города. Первый этап установки оборудования проходил с 26 ноября по 2 декабря.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в новогодние и рождественские каникулы на Юго-Восточной железной дороге назначат дополнительные поезда дальнего следования. В частности, состав пустят между Воронежем и Костромой.