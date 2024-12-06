Парковку на вокзале Воронеж-1 закроют с 6 декабря

Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. — Просим пассажиров заранее планировать маршрут и при необходимости пользоваться альтернативными парковочными площадками, — обратились в ЮВЖД к воронежцам и гостям города. Первый этап установки оборудования проходил с 26 ноября по 2 декабря.