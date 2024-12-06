В Перми с 7 декабря автобусы маршрутов № 17к и № 70 изменят свою работу

В Перми работа автобусных маршрутов № 17к и № 70 изменится с 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
«С 7 декабря будет скорректировано расписание движения по выходным дням. Изменения вносятся для выравнивания интервалов движения на маршруте в связи с меняющейся дорожной обстановкой», — уточняют в мэрии.
А с 9 декабря изменится место посадки пассажиров на конечной остановке «Улица Макаренко» маршрута № 70. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на улице Тургенева.
Ранее «Комсомолка» писала, что глава Перми издал постановление об увеличении стоимости проезда в городском транспорте на муниципальных маршрутах. С 15 апреля 2025 года тариф установят на уровне 40 ₽. В два последующих года планируют дальнейшее повышение стоимости проезда.