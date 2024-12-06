В Перми с 7 декабря автобусы маршрутов № 17к и № 70 изменят свою работу

Ранее «Комсомолка» писала, что глава Перми издал постановление об увеличении стоимости проезда в городском транспорте на муниципальных маршрутах. С 15 апреля 2025 года тариф установят на уровне 40 ₽. В два последующих года планируют дальнейшее повышение стоимости проезда.