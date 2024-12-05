Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович неожиданно приехал в Брест

Известный ведущий с белорусскими корнями Леонид Якубович приехал в Беларусь и будет участвовать в мероприятиях празднования 85-летия Брестской области, сообщил официальный телеграм-канал управления культуры Брестского облисполкома.
Отмечается, что Леонид Аркадьевич приехал в Брест по случаю празднования 85-летия Брестской области. Якубович также в городе над Бугом посетил Брестский академический театр драмы и познакомился с обновленной экспозицией театрального музея.
При этом главной темой встречи с администрацией театра стало обсуждение постановки спектакля по пьесе Леонида Якубовича.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Брестской области с 85-летием с момента образования.
Тем временем белоруска Виктория Азаренко попросила помощи у поклонников из-за сына.
Также белорусский тренер Виктор Гончаренко наказан за угрозы футбольному арбитру.