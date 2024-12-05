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Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович неожиданно приехал в Брест

Ведущий Леонид Якубович приехал в Брест на празднование 85-летнего юбилея Брестчины.

Источник: Комсомольская правда

Известный ведущий с белорусскими корнями Леонид Якубович приехал в Беларусь и будет участвовать в мероприятиях празднования 85-летия Брестской области, сообщил официальный телеграм-канал управления культуры Брестского облисполкома.

Отмечается, что Леонид Аркадьевич приехал в Брест по случаю празднования 85-летия Брестской области. Якубович также в городе над Бугом посетил Брестский академический театр драмы и познакомился с обновленной экспозицией театрального музея.

При этом главной темой встречи с администрацией театра стало обсуждение постановки спектакля по пьесе Леонида Якубовича.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Брестской области с 85-летием с момента образования.

Тем временем белоруска Виктория Азаренко попросила помощи у поклонников из-за сына.

Также белорусский тренер Виктор Гончаренко наказан за угрозы футбольному арбитру.