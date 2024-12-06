Адмиралтейскую площадь в Воронеже начали готовить к Новому году

В этом году в Центральном парке Воронежа не будут заливать каток из-за проблем с оборудованием. Главный городской каток разместится именно на Адмиралтейской площади. Сама площадь будет украшена гирляндами, световым тоннелем, фотозоной «Елочные вставки» со спилами живых елей и световым шатром вокруг памятника «300 лет Российскому флоту».