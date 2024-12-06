Адмиралтейскую площадь в Воронеже начали готовить к Новому году

В Воронеже на Адмиралтейской площади начали подготовку к монтажу катка, сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг, 5 декабря. Рабочие подрядной организации расставили часть столбов, на которых будет крепиться иллюминационный шатер. Территорию площади огородили, доступ горожан будет ограничен, предупредили в муниципалитете.
— Кроме того, на зимний период планово закрывается смотровая площадка, — добавили в мэрии.
Закрытие смотровой площадки вызвало удивление горожан. Вчера, 4 декабря, фото перекрытого пешеходного моста появились в Сети. На ограждении указано, что проход на площадку в зимний период запрещен «во избежание несчастных случаев».
В этом году в Центральном парке Воронежа не будут заливать каток из-за проблем с оборудованием. Главный городской каток разместится именно на Адмиралтейской площади. Сама площадь будет украшена гирляндами, световым тоннелем, фотозоной «Елочные вставки» со спилами живых елей и световым шатром вокруг памятника «300 лет Российскому флоту».
Подробнее — в материале РИА «Воронеж».
Вчера мэр Сергей Петрин также рассказал, что на Петровской набережной появится скульптура из бронзы «Ворон и еж». Ориентировочно ее монтаж состоится в 2025 году. Власти прорабатывают подходящее место для установки. Вероятнее всего, скульптуру разместят в районе «Гото Предестинации» — в районе касс и перехода на обновленную территорию набережной.