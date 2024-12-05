Почти 20 тысяч дончан прокатились на «Валдаях»

Почти 20 тысяч человек прокатились на «Валдаях» в Ростовской области. Об этом сообщили на официальной странице Судоходной пассажирской компании «Дон».
5 декабря завершился сезон речной навигации. Он стартовал в этом году 30 марта. За это время пассажирское судна совершили почти 1,5 тысячи рейсов и перевезли больше 19 тысяч пассажиров. Представители Минтранса Ростовской области поздравили коллектив с завершением сезона.
Отметим, что ростовчане могли прокатиться из донской столицы в Азов, Семикаракорск с остановкой в станице Багаевской.