Чем прославился сын Рамзана Кадырова Адам: награды и медали, скандалы

В 2020 году Адам Кадыров выступил в турнире «Время легенд». Участники сражались по правилам любительского бокса. На ринг против Адама вышел африканский боксер Мукис Укаш, который почти не атаковал своего соперника и проиграл нокаутом. К справедливости судейства в этом поединке у спортивного сообщества были вопросы.