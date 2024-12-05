Чем прославился сын Рамзана Кадырова Адам: награды и медали, скандалы

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду. Ему передали на хранение орден героя Кавказской войны — одну из важнейших и ценнейших реликвий республики. Чем известен Адам Кадыров, сколько наград он успел получить к 17 годам, и какие громкие происшествия связаны с его именем — в материале «Газеты.Ru».
Детство и образование.
Адам Кадыров — седьмой ребенок главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его супруги Медни Кадыровой. Третий сын в семье, Адам родился 24 ноября 2007 года. Когда мальчик появился на свет, его отец уже возглавлял Чечню.
Свое имя ребенок получил в честь близкого родственника семьи и соратника отца, Героя России, депутата Госдумы Адама Делимханова.
В 2013 году, когда Адаму исполнилось шесть, Кадыров-старший объявил, что его сын выучил Коран наизусть и получил право именоваться хафизом.
Он отметил, что мальчик начал учить Коран, когда еще не умел читать и писать на русском языке, а с непростой задачей ребенок справился благодаря своим учителям.
В 2015 году Адам пошел в первый класс. На торжественной линейке в школе он поднимал флаг. А в 13 лет возглавил ученическое самоуправление в Центре образования имени Ахмата Кадырова.
В 2019 году 11-летний Адам Кадыров дебютировал на киноэкране. Он снялся в эпизодической роли в турецком телесериале «Воскресший Эртогрул». К слову, Кадыров-старший, посмотрев сериал, остался о нем не лучшего мнения.
Спортивные достижения Адама Кадырова.
Сын Рамзана Кадырова с юных лет занимается спортом: боксирует и принимает участие в боях без правил. Однако его бесчисленные победы на ринге нередко вызывают вопросы к организаторам турниров и судьям.
В 2016 году широкий резонанс вызвало участие Адама Кадырова в турнире «Гран-при Ахмат» в Грозном. Спортивные состязания проходили по правилам ММА, рассчитанным на взрослых спортсменов-профессионалов. Кроме Адама Кадырова на ринге сражались его старшие братья: 10-летний Ахмад и 9-летний Зелимхан. Все трое мальчиков взяли верх над противниками, Адам одержал победу над соперником из Северной Осетии.
Участие совсем юных спортсменов во взрослых боях вызвало неоднозначную общественную реакцию. В частности, российский боец Федор Емельяненко выступил с критикой состязания, отметив, что по правилам ММА можно выступать лишь с 12 лет.
Впоследствии Адам Кадыров неоднократно принимал участие в боях без правил. Турниры с его участием транслировались в прямом эфире.
В 2017 году Адам Кадыров вновь одержал сразу три победы по облегченным правилам в турнире клуба «Ахмат». В 2018-м проявил себя в кикбоксинге, одолев соперника из Кабардино-Балкарии. Побежденный получил утешительный приз в 100 тыс. рублей.
В 2020 году Адам Кадыров выступил в турнире «Время легенд». Участники сражались по правилам любительского бокса. На ринг против Адама вышел африканский боксер Мукис Укаш, который почти не атаковал своего соперника и проиграл нокаутом. К справедливости судейства в этом поединке у спортивного сообщества были вопросы.
В 2021 году 13-летний сын Рамзана Кадырова на том же турнире победил в боксерском поединке Аслана Биттирова из Кабардино-Балкарии. Бой завершился досрочно техническим нокаутом — после того, как Адам Кадыров пропустил несколько ударов, арбитр начал отсчитывать Биттирову нокдаун, хотя тот в нокдауне не находился.
Скандал с избиением Никиты Журавеля.
В 2023 году широкую огласку в СМИ получил случай избиения Адамом Кадыровым в СИЗО Никиты Журавеля, задержанного за сожжение Корана.
В мае 19-летний студент Волгоградского социально-педагогического университета сжег священную для мусульман книгу около мечети в Волгограде, после чего был задержан по подозрению в оскорблении чувств верующих. Волгоградский суд отправил Журавеля под арест, а затем следствие передало дело в Чеченскую Республику.
Летом того же года Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях видео из СИЗО, на котором видно, как Адам Кадыров избивает задержанного руками и ногами. Глава Чечни поддержал своего сына и отметил, что Адам с юных лет привык защищать свою религию.
После этого случая молодого человека стали активно отмечать государственными наградами.
Награды Адама Кадырова.
Несмотря на то, что сын Рамзана Кадырова еще не достиг совершеннолетия, он уже успел удостоиться многих наград как Чечни, так и других республик:
* Медаль «Юный Герой» от местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» (был удостоен в 2020-м).
* Орден «Дуслык» (2023). Вторая по значимости награда в Татарстане.
Чем Адам Кадыров занимается сегодня.
С 2023 года Адам Кадыров занимает должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, то есть возглавляет службу безопасности собственного отца. Он получил назначение в 16 лет и в связи с этим был внесен в Книгу рекордов России. В том же году он стал куратором чеченского батальона им. Шейха Мансура.
Весной 2024 года молодой человек стал куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе.
По словам Рамзана Кадырова, его сын Адам с начала российской спецоперации на Украине успел дважды побывать на линии фронта. Первый раз в 2022 году, тогда он доставил в Грозный трех украинских пленных. О второй поездке Адама на передовую Кадыров сообщил в начале 2024 года, тогда молодой человек вручил чеченским бойцам награды «За отвагу».