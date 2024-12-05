В Зубово пьяный водитель устроил ДТП с автобусом, в салоне которого были семь пассажиров

Инцидент произошел в селе Зубово. Пьяный 35-летний уфимец за рулем Ford Focus столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту № 126 «ГДК-Зубово». В салоне были семь пассажиров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.