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В Зубово пьяный водитель устроил ДТП с автобусом, в салоне которого были семь пассажиров

Под Уфой пьяный водитель Ford Focus столкнулся с маршруткой.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 5 декабря, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в селе Зубово. Пьяный 35-летний уфимец за рулем Ford Focus столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту № 126 «ГДК-Зубово». В салоне были семь пассажиров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Медосведительствование водителя на приборе алкотестер показало 1,131 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчину отстранили от управления транспортом, его авто отправили на спецстоянку.

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