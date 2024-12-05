В Зубово пьяный водитель устроил ДТП с автобусом, в салоне которого были семь пассажиров

Сегодня вечером, 5 декабря, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в селе Зубово. Пьяный 35-летний уфимец за рулем Ford Focus столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту № 126 «ГДК-Зубово». В салоне были семь пассажиров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Медосведительствование водителя на приборе алкотестер показало 1,131 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчину отстранили от управления транспортом, его авто отправили на спецстоянку.
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