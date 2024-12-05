Популярный у белорусов Wildberries ощутимо меняет правила возврата товаров

Так, руководство Wildberries проанонсировало изменение условий возврата покупок. И сообщило, что уже в ближайшее время покупатели маркетплейса смогут оформлять возврат заказов в любых пунктах выдачи при помощи QR-кодов. Сейчас возврат возможен только в ПВЗ получения товара.