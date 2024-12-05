Популярный у белорусов Wildberries ощутимо меняет правила возврата товаров

У популярного и у белорусов российского маркетплейса Wildberries существенно меняются правила возврата товаров, сообщает РИА Новости.
Так, руководство Wildberries проанонсировало изменение условий возврата покупок. И сообщило, что уже в ближайшее время покупатели маркетплейса смогут оформлять возврат заказов в любых пунктах выдачи при помощи QR-кодов. Сейчас возврат возможен только в ПВЗ получения товара.
Отмечается, что новый инструмент для упрощения процесса возврата заказов разработан объединенной компанией Wildberries и Russ.
— В ближайшее время покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, что позволяет оформлять возвраты на любом пункте выдачи заказов, — утверждается в пресс-релизе компании.
Кроме удобства нововведение еще сократит время обработки возвратов, а также упростит процесс возврата покупок и для покупателя, и для сотрудников ПВЗ.
Уточняется, что инструмент по формированию QR-кодов будут внедрять постепенно, но в скором времени он станет доступен для всех пользователей.
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