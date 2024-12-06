В Волгограде вернули свет в обесточенные ЖК на Семи ветрах

— Ранее бригады специалистов «Россетти Юг»- «Волгоградэнерго» оперативно запитали большую часть потребителей по резервным схемам электроснабжения. Локальное технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи произошло сегодня, 5 декабря, в конце рабочего дня. В данный момент специалисты компании устраняют последствия технарушения. Работы будут продолжаться до полного устранения повреждения, — прокомментировали энергетики.
Напомним, ранее V102.RU сообщало, что без света неожиданно остались многоквартирные дома в ЖК «Снегири», «Галактика», «Чайка» на улице 8-ой воздушной армии, а также высотки на Расула Гамзатова.