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В Волгограде вернули свет в обесточенные ЖК на Семи ветрах

В Волгограде восстановили электроснабжение в обесточенных жилых комплексах Дзержинского района. Об этом сообщили V102.RU в компании Россетти Юг.

Источник: Reuters

— Ранее бригады специалистов «Россетти Юг»- «Волгоградэнерго» оперативно запитали большую часть потребителей по резервным схемам электроснабжения. Локальное технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи произошло сегодня, 5 декабря, в конце рабочего дня. В данный момент специалисты компании устраняют последствия технарушения. Работы будут продолжаться до полного устранения повреждения, — прокомментировали энергетики.

Напомним, ранее V102.RU сообщало, что без света неожиданно остались многоквартирные дома в ЖК «Снегири», «Галактика», «Чайка» на улице 8-ой воздушной армии, а также высотки на Расула Гамзатова.

ЖКХ