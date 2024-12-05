В Таганроге произошел пожар в квартире

По предварительной информации ведомства, в жилище на кухне произошло короткое замыкание. После этого начался пожар. Огонь за считанные минуты охватил помещение. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие на место происшествия пожарные незамедлительно начали тушить огонь.