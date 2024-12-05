В Таганроге произошел пожар в квартире

В Таганроге произошел пожар из-за короткого замыкания варочной панели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло на улице Чехова.
По предварительной информации ведомства, в жилище на кухне произошло короткое замыкание. После этого начался пожар. Огонь за считанные минуты охватил помещение. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие на место происшествия пожарные незамедлительно начали тушить огонь.
Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.