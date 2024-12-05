Лукашенко продлил земельную амнистию в Беларуси до 2028 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, корректирующий также вопросы земельной амнистии, сообщает пресс-служба президента.
В частности, документ до 1 января 2028 года продлевает срок обращения за легализацией самовольно занятых земельных участков. Таким образом на этот срок для белорусов продлевается так называемая земельная амнистия.
Кроме того, данным законом белорусский президент разрешил нотариусам выдавать свидетельства о госрегистрации недвижимости.
Кроме того, глава Беларуси предоставил Комитету госбезопасности новые права.