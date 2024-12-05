В Ростовской области без вести пропал 26-летний мужчина

Николай Бондаренко проживает в Волгодонске. Известно, что 26 декабря он вышел из дома и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении двух месяцев поисковики прочесывают все близлежащие районы области.