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В Ростовской области без вести пропал 26-летний мужчина

В Волгодонске полиция и волонтеры разыскивают пропавшего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропал 26-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Николай Бондаренко проживает в Волгодонске. Известно, что 26 декабря он вышел из дома и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении двух месяцев поисковики прочесывают все близлежащие районы области.

Рост пропавшего — около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы. Во что был одет пропавший неизвестно.