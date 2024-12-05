Выявлена мутация в «техасском» птичьем гриппе, повышающая его заразность

При этом ученые подчеркивают, что пока «техасский» птичий грипп не способен передаваться от человеку к человеку и вызывать крупные вспышки болезни, так как он не обладает несколькими другими опасными точечными мутациями, необходимыми для быстрого размножения вируса в клетках легких людей. Опыты биологов показывают, что эти мутации могут возникнуть в геноме вируса за очень короткое время, из-за чего исследователи призывают мировое сообщество активно наблюдать за распространением и дальнейшей эволюцией вирусов из клады 2.3.4.4b.