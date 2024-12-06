В Екатеринбурге торжественно наградили подростков, совершивших подвиги

В Историческом зале Дома Севастьянова 5 декабря член Совета Федерации России от Свердловской области Виктор Шептий наградил подростков, совершивших героические поступки. О проведенной церемонии Виктор Шептий рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Торжественная церемония была проведена в преддверии Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря.
В 2024 году памятной медалью «За проявленное мужество» были награждены 237 подростков, девять из которых из Свердловской области. Остальные из 60 субъектов России.
-Особую благодарность мы выразили родителям, воспитавшим таких замечательных, неравнодушных парней. А в ответ услышали: «Мы сами учимся у своих детей: заботе о слабых, невозможности пройти мимо чужой беды, любви к Родине», — подчеркнул Виктор Шептий.
По его словам, в жизни каждого человека есть место подвигам.
В церемонии награждения вместе с Виктором Шептием принимали участие заместитель Губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.
Отметим, что по инициативе Совета Федерации был создан всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои». Проект реализуется с 2014 года.