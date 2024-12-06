В Екатеринбурге торжественно наградили подростков, совершивших подвиги

-Особую благодарность мы выразили родителям, воспитавшим таких замечательных, неравнодушных парней. А в ответ услышали: «Мы сами учимся у своих детей: заботе о слабых, невозможности пройти мимо чужой беды, любви к Родине», — подчеркнул Виктор Шептий.