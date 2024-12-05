Умер академик Евгений Велихов

«Евгения Павловича Велихова не стало», — сообщил РИА Новости источник в российских научных кругах.
Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности теоретическая физика.
Область научных интересов Велихова: физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. С 1973 года — научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977). В 2010—2012 годах — председатель Совета ITER.
С 1961 года Велихов работает в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), был директором и президентом центра, занимал должность почетного президента Курчатовского института.
Был в числе руководителей ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Академик Велихов — Герой Труда (2020), Герой Социалистического труда (1985), лауреат Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда американского физического общества, премии «Глобальная энергия» (2006) и других.
Велихов был удостоен многих орденов СССР и России: трех орденов Ленина (1971, 1981, 1985), ордена Трудового Красного Знамени (1975), ордена Мужества (1999, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».