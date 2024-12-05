На Украине ожидают резкого подорожания продуктов

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал ранее, что Владимир Зеленский подписал закон об «историческом» увеличении налогов на Украине.
«Из-за “исторического” повышения налогов на Украине в декабре ощутимо подорожают продукты… Основная причина в том, что бизнесу придется учитывать повышение налогов. По прогнозам, в декабре стоимость овощей увеличиться до 15%, фруктов — до 10%, мясо в среднем подорожает на 9%, а “молочка” — на 14%», — говорится в Telegram-канале агентства.
По данным УНИАН, цены на топливо, скорее всего, останутся стабильными.
Десятого октября Железняк заявлял, что парламент Украины поддержал законопроект об «историческом» увеличении налогов и передал его Зеленскому на подпись. Законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции. В частности, как следует из документа, главное юридическое управление Рады пришло к выводу, что предложенный формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы.