Что можно и нельзя делать на Митрофана 6 декабря, когда узнают погоду на июнь

Православная церковь 6 декабря вспоминает святого Митрофана. Также в названный день чтят память Александра Невского. В народе принято отмечать Митрофанов день. К слову, по погоде 6 декабря узнавали, каким окажется погода в июнь 2025 года.
Под запретом ссоры с близкими и родными. Считалось, что на протяжении долгого времени не удастся восстановить отношений. Молодые девушки старались не готовить, а также не есть дома, чтобы не отпугнуть счастье.
По традиции, в указанный день устраивались гуляния. Хозяйки обязательно пекли постные пироги, так как продолжается Рождественский пост. Кроме того, с 6 декабря мужчины начинали плести лапти.
Согласно приметам, солнечная и теплая погода указывает на теплый июнь. О метели в скором времени предупреждает солнце, которое прячется за тучи. В том случае, если звездное небо, ждали мороз.
Тем временем Белгидромет сказал, где выпадет снег в Беларуси 6 декабря.
Ранее мы писали, что минчанин заплатит штраф 2000 рублей за то, что ездил по школьному проездному.
А еще даты главных православных праздников в 2025 году названы в Беларуси.
Что нельзя делать 6 декабря Что можно делать 6 декабря.