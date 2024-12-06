«Ставил меня на гречку, а спас старший брат!» Белорусский певец Дмитрий Колдун шокировал воспоминаниями про отчима

Белорусский певец Дмитрий Колдун шокировал воспоминаниями про отчима, жизнь в доме которого стала для будущего артиста серьезным испытанием. Обо всем этом Дмитрий честно и без прикрас рассказал ведущей YouTube-проекта «Proжизнь» Юлии Ягафаровой.
Жизнь с отчимом не была простой. Фото: скриншот видео YouTube-проекта «Proжизнь».
Дмитрий рассказал, что его родители познакомились, когда оба учились в БГУ, молодых людей сблизили студенческие интересы, походы. Брак просуществовал около 15 лет, а после развода Диме, которому тогда было 6 лет, остался жить с мамой, а старший на 8 лет брат Георгий отправился к отцу. Однако все было не так просто: в какой-то момент Диму отправили к бабушке в Брест, где он прожил около года, пошел во второй класс.
Артист поделился не самыми приятными воспоминаниями. Фото: скриншот видео YouTube-проекта «Proжизнь».
— Это длилось около года, пока мама не нашла, так сказать, спутника жизни и не забрала меня в место, где она могла бы со мной рядом находиться. А это было, не то, чтобы Сан-Тропе. Это была однушка метров 30 в панельке, мы втроем и еще с двумя собаками, одна из которых — доберман, там жили. Ну, такое…
Ведущая спросила, пытался ли отчим наладить отношения с Дмитрием.
— Не пытался наладить. Он был человека, скажем так, узких взглядов на жизнь, все пытался решать методом силы, был такой крупный мужчина. Часто я просто оказывался виноватым практические во всем, — ответил Колдун.
— Он ставил вас на гречку, это за что могло быть? — спросила шокированная ведущая.
— Да за что угодно! Я пришел домой и мне стало интересно, поскольку новое пространство, любому ребенку интересно, что и где находится, по-детски. Я лазил, ничего не брал, там какие-то банки стоят… И вот он заметил, что где-то что-то не так… Ну и такие вещи абсолютно банальные приводили его в бешенство, — констатировал Дмитрий и было видно, что это не самая приятная для него тема беседы.
Певец уверен, что мама в непростой ситуации сделала все, что могла. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.
Что касается реакции матери, то Колдун заметил:
— Я понял, что у мамы просто выбора не было на тот момент. Она пыталась как-то сглаживать углы, но что она могла сделать? Сейчас я понимаю, что в той ситуации, наверное, все, что она могла, все она делала, поскольку мы жили на его территории.
В какой-то момент Дмитрий рассказал про отношение к нему со стороны отчима брату и отцу.
Старший брат в свое время заступился за Дмитрия. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.
— Брат позвонил отчиму и сказал, что приедет, «наполирует ему тыкву». И как-то стало все мягче, — обобщил певец.
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