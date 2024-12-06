«Ставил меня на гречку, а спас старший брат!» Белорусский певец Дмитрий Колдун шокировал воспоминаниями про отчима

— Это длилось около года, пока мама не нашла, так сказать, спутника жизни и не забрала меня в место, где она могла бы со мной рядом находиться. А это было, не то, чтобы Сан-Тропе. Это была однушка метров 30 в панельке, мы втроем и еще с двумя собаками, одна из которых — доберман, там жили. Ну, такое…