Играл для Рейгана и Горбачева. Хит легенды джаза Дейва Брубека, бабушка которого из Беларуси, звучит во всех смартфонах

— В Советском Союзе были настоящие фанаты, рисковавшие попасть за свою любовь к запрещенной в СССР музыке в тюрьму — и такие случаи были, — рассказывал Стивен «Комсомолке». — Да, по нынешним меркам пластинки на костях — чистой воды пиратство. Но с другой стороны, это и попытка пробить железный занавес. Скажем, я беседовал с человеком, который записывал и распространял пластинки на рентгеновских снимках в 1950-х. Так вот: делал он это потому, что обожал джаз и хотел!