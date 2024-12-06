Играл для Рейгана и Горбачева. Хит легенды джаза Дейва Брубека, бабушка которого из Беларуси, звучит во всех смартфонах

6 декабря отмечается 104 года со дня рождения великого джазового музыканта Дейва Брубека, корни которого из Беларуси.
Дейв Брубек родился в 1920 году в калифорнийском Конкорде, а ушел из жизни в Норуолке в 2012-м, не дожив одного дня до своего 92-летия.
Брубек был самым популярным джазовым пианистом в 1950—1960-х годах, выдающимся представителей кул-джаза (холодного джаза). Он был первым белым джазовым музыкантом, чей портрет появился на обложке журнала «Тайм». Произошло это в ноябре 1954-го. До него журнал только однажды поместил на обложку джазмена, и это был сам Луи Армстронг.
Дейв Брубек вошел в историю джаза. Фото: кадр видео.
После Второй мировой войны музыкант основал «Октет Дэйва Брубека», который постепенно превратился в квартет. Одним из самых известных произведений коллектива является классическая джазовая композиция «Take Five», записанная в 1959 году и вошедшая в альбом «Time Out». Вы наверняка ее слышали, а если нет, то найдете среди мелодий в своем смартфоне.
«Time Out» не только взлетел на вершины джазовых, но и хит-парадов поп-музыки. Это был первый джазовый альбом, который достиг невероятного по тем временам рубежа — миллион пластинок. Но до советского слушателя они дойдут официальным путем только спустя десятилетия.
Дэйв Брубек четырежды приезжал в Москву, а первые его гастроли в 1987 году были организованы при содействии президента США Рональда Рейгана.
— Но продвигала эту идею уже скорее Нэнси (супруга президента. — Ред.), чем сам Рональд, — рассказывал Брубек.
Концерты имели феноменальный успех и прошли при аншлагах. Брубек позже скажет, оценивая свою поездку в СССР:
— Я считаю, что джаз — это голос свободы для всего мира. Все люди, стремящиеся к свободе, любят джаз. И мы были олицетворяем это стремление к свободе.
Во время гастролей записали концерт, а в 1988 году советская фирма «Мелодия» выпустила пластинку «Дейв Брубек в Москве».
Но еще до этого официального издания в СССР распространялись записи западной музыки в обход цензуры. Советские меломаны были вынуждены выкручиваться и записывали музыку на рентгеновские снимки. Вот здесь об этом подробнее.
Проще говоря, из уже не нужных снимков рук и ног, делали пластинки с музыкой, которую невозможно было купить в магазинах. Их называли «музыкой на костях», ведь на самодельных пластинках отлично были видны кости пациентов. Для записи на пленку требовалась специальная приставка.
Когда Брубеку это рассказали, он громко засмеялся и произнес: «Как они это делали?!».
Такой черный музыкальный рынок существовал и в Минске. Рассказывают, что пластинки, записанные на рентгеновские снимки, попадали в Минск из Ленинграда, поскольку он был ближе к Финляндии, к Западу, там было легче настроиться на капиталистическую волну.
Несколько лет назад лондонский музыкант и продюсер Стивен Коутс, коллекционирующий «музыку на костях», побывал и в Беларуси.
— В Советском Союзе были настоящие фанаты, рисковавшие попасть за свою любовь к запрещенной в СССР музыке в тюрьму — и такие случаи были, — рассказывал Стивен «Комсомолке». — Да, по нынешним меркам пластинки на костях — чистой воды пиратство. Но с другой стороны, это и попытка пробить железный занавес. Скажем, я беседовал с человеком, который записывал и распространял пластинки на рентгеновских снимках в 1950-х. Так вот: делал он это потому, что обожал джаз и хотел!
Но в 1988-м уже можно было купить легальную пластинку Брубека. Советские меломаны могли на ней послушать композиции квартета «Неровный танец», «Эти пустяки», «Марш Пангве Лингва», «Песню кото» и, конечно же, главный хит, который в переводе звучал как «Пять четвертей».
Это тот самый «Take Five». Композицию сочинил Пол Дезмонд на основе ритма барабанщика Джо Морелло.
Квартет Брубека создал хит на все времена. Фото: кадр видео.
Интересно, что Дейв Брубек — автор джазового мюзикла «Реальные послы» с Луи Армстронгом — был приглашен для организации музыкального сопровождения к переговорам Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в 1988 году, пишет ТАСС.
«Это действительно помогло “растопить лед” между делегациями, — вспоминал сын Брубека. — Джаз был для них некоей общей опорой, где они могли бы повеселиться и просто побыть людьми».
А после этих переговоров вступил в силу прорывной Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Владимир Познер, во время одного из визитов Брубека в Москву, спросил, есть ли у него русские корни или какое-то особое отношение к России, ведь он приезжал уже четыре раза за десять лет?!
— Наверное, четвертушка, — ответил Брубек о корнях. — Фамилия моей бабушки была Рейнсторф.
Он сказал, что бабушка, говоря о своем происхождении, упоминала Беларусь.
— Может и есть у меня что-то оттуда, — говорил Брубек.
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А еще, что популярный сериал «Презумпция невиновности» основан на романе Скотта Туроу, который имеет белорусские корни.
Кроме того, у звезды фильма «Вонка» Тимоти Шаламе корни в Беларуси, а в картине он разгуливает в штанах от минского почтальона.
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