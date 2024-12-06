«Я загадала очень важное желание!» Певица из Беларуси Наталья Подольская рассказала о подготовке к Новому году, показав шикарную елку и намекнув на исполнение давнего желания

Уроженка Могилева известная певица Наталья Подольская рассказала о подготовке к Новому году, показав праздничную шикарную елку. До наступления Нового года и самой заветной праздничной ночи остаются считанные недели и даже дни, декабрь проходит стремительно — оглянуться не успеешь, как Зеленая Деревянная Змея, хозяйка 2025 года, вступит (вползет?) в свои права… Вот и певица Наталья Подольская времени в декабре не теряет, а вовсю готовится к праздникам, чтобы классно отпраздновать и выглядеть, разумеется, соответствующе.