«Я загадала очень важное желание!» Певица из Беларуси Наталья Подольская рассказала о подготовке к Новому году, показав шикарную елку и намекнув на исполнение давнего желания

Уроженка Могилева известная певица Наталья Подольская рассказала о подготовке к Новому году, показав праздничную шикарную елку. До наступления Нового года и самой заветной праздничной ночи остаются считанные недели и даже дни, декабрь проходит стремительно — оглянуться не успеешь, как Зеленая Деревянная Змея, хозяйка 2025 года, вступит (вползет?) в свои права… Вот и певица Наталья Подольская времени в декабре не теряет, а вовсю готовится к праздникам, чтобы классно отпраздновать и выглядеть, разумеется, соответствующе.
Не так давно в сторис соцсети певицы промелькнули кадры видео. Наталья, видимо, чтобы выглядеть в новогоднюю ночь просто сногсшибательно, решила прибегнуть к чудесам современной косметологии.
Бьюти-процедуры — важный фактор светящегося внешнего вида. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Надо сказать, что выглядит артистка и безо всех этих манипуляция просто сногсшибательно, а отсутствие косметики неожиданно превратило дважды маму Наталью в юную девушку!
Без грамма косметики Наташа выглядит еще более молодой девушкой. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Впрочем, семья всегда занимала в жизни Натальи одно из центральных позиций, певица честно признается: большего счастья, чем быть мамой двоих очаровательных сыновей, она себе и представить не может.
Сыновья артистки без новогодних подарков, понятно дело, не останутся. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Муж Натальи Владимир Пресняков — не отстает!
Владимир Пресняков готов носить свою избранницу на руках и катать на каретах. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Он не просто носит свою супругу на руках, но и готов — неожиданно — при случайно возникшей оказии прокатить на самой настоящей карете!
Во влюбленных глазах Владимира Наталья — самая настоящая принцесса. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Словом, дружная семья делает все, чтобы у них воцарилось предпраздничное настроение, чему, разумеется, очень способствуют новогодние телевизионные съемки.
«Эти елочки на заднем фоне намекают о приближении Нового года», — написала певица, поделившись атмосферным снимком…
Новогодние ТВ=съемки уже почти финишировали. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
ТВ-съемки новогодних программ уже на финишной прямой, а Наталья, сменив платье и образ, констатировала: увидев ее в совершенно бесподобном луке «все елки сойдут с ума от этой красоты».
Изумительное платье выгодно подчеркивает все достоинства фигуры белоруски. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
У себя в доме певица вместе с мужем и детьми уже поставили елку, а Наталья даже показала в соцсети: письмо Деду Морозу она уже написала. Что попросила — секрет!
Письмо Деду Морозу уже написано и наверняка отправлено. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Певица выложила у себя на странице в соцсети крутое видео: это были танцы у елки, пусть и не хоровод, но вышло у Наташи отлично.
Елка в доме певицы — загляденье. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
«Вчера, укладываясь спать, я загадала желание, которое сбудется, если утром я увижу снег. Когда я встала, на крыше лежал снег, и моя улыбка вылезла за пределы лица от счастья. Потому что желание очень важное для меня», — призналась певица.
Наталья уже приступила к загадыванию желаний, что и всем советует. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
И поинтересовалась у поклонников: «А Вы так делаете?».
Наталья, что и говорить, умеет создать немалую интригу: просьбу к Деду Морозу афишировать не стала, а еще и о тайном желании, очень и очень важном, сказала лишь вскользь. Впрочем, на то она и зима: скользко, снежно, морозно…
Пусть пока не хоровод, но жаркие танцы уже случились. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Фолловеры в комментариях гадают: что именно загадала Наталья? Варианты и предположения разнятся. Подписчики делятся своими приметами и традициями, а еще, исходя из собственного опыта, констатируют: если чего-то по-настоящему хотеть и загадать желание в Новогоднюю ночь, то исполнится все, даже самое настоящее чудо. Ждать, к слову, осталось недолго: Новый год — мчится!
Ранее мы писали о том, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко сказала, что ей нужна помощь поклонников (что случилось у экс-первой ракетки мира — вот тут).