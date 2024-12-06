Предпоследние из могикан: Джеки Чан и Рэйф Файнс всё еще в строю

«Последний еврей», конечно, тоже драмеди с элементами гротеска и тоже в центре повествования юноша с непростыми обстоятельствами, но всё же это совсем другое кино. В нем мы знакомимся с обаятельным французским юношей Рубеном, живущим в пригороде Парижа с больной матерью. Рубен — еврей, но соблюдать традиции веры в их районе всё труднее. Закрылась синагога, закрылся последний магазин с кошерными продуктами, и непонятно, что делать дальше, — то ли уезжать из страны, то ли искать район, где евреев больше, то ли еще что-то. Рубен живет свободно и легко — так, как когда-то герой фильма Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд». Работа у него то есть, то нет, отношения с людьми легкие и необязательные, зато всё время случаются какие-то приключения, а Рубен просто пытается везде успеть, никого не обидеть и при этом остаться евреем. Эта на первый взгляд скромная, камерная картина дает настолько точную интонацию, что от нее стены нетерпимости рассыпаются, как крепость Иерихона, а сегодня мало что важнее этого.