Предпоследние из могикан: Джеки Чан и Рэйф Файнс всё еще в строю

Рэйф Фанс получил роль престарелого Одиссея, которому нужно освободить Итаку. Джеки Чан играет самого себя, только в компании нарисованной на компьютере панды. Будущий менеджер «Битлз» знакомится с ливерпульской четверкой прямо на наших глазах и заключает с ними контракт. «Последний еврей» легким жестом руки превращается в «хорошего мальчика», хотя фильм от этого ровным счетом ничего не выигрывает. «Известия» проанализировали новинки уикенда и выбрали то, на что точно нужно сходить в кино.
Режиссер: Уберто Пазолини. В ролях: Рэйф Файнс, Жюльет Бинош, Чарли Пламмер, Марван Кензари.
Рэйф Файнс уже однажды играл Аида, но в этот раз у него другая роль из мира греческих мифов. Роль, о которой мечтали тысячи артистов, но доставалась она кому бы то ни было исключительно редко. Потому что кто же осмелится экранизировать «Одиссею»? Для этого надо быть как минимум Кончаловским, а Жан-Люк Годар в «Презрении» доверил это только самому Фрицу Лангу.
В данном случае режиссер не настолько великий, но всё же Уберто Пазолини — урожденный граф и племянник Висконти, что его в какой-то степени оправдывает. Но ясно, что Файнс согласился бы и без этого. Во-первых, у него есть возможность продемонстрировать отличную физическую форму. Мы же помним, что по описанию Гомера Одиссей, хоть и был многострадальным, описывается как богатырь. Ростом он ниже пространновластительного царя Агамемнона, но торс у него шире, а по силе он ничуть не уступал грозному Атриду. Файнс играет именно такого Одиссея, повелителя Итаки, который вернулся на родину и обнаружил, что она ему больше не принадлежит, за нее нужно бороться. Что было дальше, мы прекрасно знаем, но благодаря Файнсу увидим еще раз воочию.
Режиссер: Чжан Луань. В ролях: Джеки Чан, Вэй Сян, Хань Яньбо, Ши Цэ.
Нет ничего нового в том, чтобы играть самого себя в кино. Например, Такеши Китано в фильме «Такешиз» превратил этот прием в артхаусную фантасмагорию, которую большинство фанатов не приняли, зато для меньшинства это стало новым уровнем диалога с гениальным японцем. Ким Ки-дук в «Ариране» будто бы уходил в тотальный дауншифтинг, и можно было бы поверить, что это документальное кино, если бы режиссер в финале не кончал с собой. Джеки Чан в роли самого себя — это, конечно, штучка попроще, но тоже интересно.
Итак, попытаемся представить себе, что звезде кунг-фу фильмов Джеки Чану достается панда, а вместе с ней — множество проблем, включающих драки, погони, падения, прыжки и всё то, что обычно делает Джеки Чан в кино. И представим себе даже, что пожилой и респектабельный мультимиллионер реально выделывает все эти кульбиты, чтобы спасти пушистого друга. Да, это потребует от нас чуть больше воображения, чем мы привыкли, но харизма старины Джеки Чана как всегда поможет справиться и с этим. А главное — что у артиста хватит самоиронии, чтобы быть и смешным, и благородным одновременно.
Режиссер: Джо Стефенсон. В ролях: Джейкоб Форчун-Ллойд, Эмили Уотсон, Эд Спелирс, Эдди Марсан.
Мы уже недавно видели историю Элвиса глазами его менеджера. Теперь то же самое, только про «Битлз». Брайан Эпстайн, как считается, сделал «Битлз» теми, кем мы их помним до сих пор, а потом вдруг умер совсем молодым — и группа сразу развалилась. Насколько последние два события связаны, можно спорить с пеной у рта, но от этого только интереснее посмотреть ироничную интерпретацию этой легенды.
Наш проводник в поразительно шумном и радостном мире шестидесятых — сам Эпстайн в исполнении Джейкоба Форчун-Ллойда (д’Артаньян из последних «Трех мушкетеров», звезда «Хода королевой»). Мы видим его молодым преуспевающим бизнесменом, владельцем крупного магазина виниловых пластинок. Почему он вдруг поверил в четверых ливерпульских хулиганов, которые плохо играли на гитарах и пели не самые интересные на тот момент песенки, загадка, которую авторы обходят стороной, отделываясь шуткой. Дескать, послушайте, как девчонки орут, такую группу надо брать. Но ведь мы знаем, что было дальше, и вместе с Эпстайном ищем в юных сорванцах печать гениальности, стараясь не замечать хамства, безалаберности и эгоцентризма. Примечательно, что все песни актеры пели сами, потому что денег на покупку прав создателям не хватило.
Этот уикенд пестрит отечественными комедиями. Одновременно выходят «Уралочка» с Валерией Астаповой и Александром Горбатовым, «Звезды в Сибири» с Дмитрием Маликовым и Клавой Кокой, «Мое собачье дело» с Максимом Лагашкиным и Ириной Пеговой, «Операция “Холодно” с Игорем Хрипуновым и Валентиной Мазуниной… Вы всё еще здесь? Сказать, сколько российских комедий выйдет в следующие выходные?
Как бы то ни было, «Папу маме заверни» будет работать в по-настоящему конкурентной среде, причем соперничать фильму придется еще и с другими картинами Дмитрия Нагиева, которые прямо сейчас идут в кино. Это «Новый год в Березовке» и «Зять», а скоро выйдут еще «Елки 11», тоже с ним. Это настолько необычно, что даже интересно, и разгадать, в чем тут продюсерский расчет, в чем логика прокатчиков и кинотеатров, можно будет только по данным ЕАИС. Туда в реальном времени загружается информация о кассовых сборах, и уже в понедельник мы получим момент истины.
Режиссер: Ноэ Дебре. В ролях: Микаэль Зиндель, Аньес Жауи.
Кто и почему решил перевести на русский название «Последний еврей» как «Хороший мальчик», сказать трудно. Особенно учитывая, что отечественный фильм с таким же названием до сих пор хорошо помнят, он победил на «Кинотавре» в 2016 году и ознаменовал собой моду на авторское кино в режиме лайт, сегодня его можно считать практически классикой.
«Последний еврей», конечно, тоже драмеди с элементами гротеска и тоже в центре повествования юноша с непростыми обстоятельствами, но всё же это совсем другое кино. В нем мы знакомимся с обаятельным французским юношей Рубеном, живущим в пригороде Парижа с больной матерью. Рубен — еврей, но соблюдать традиции веры в их районе всё труднее. Закрылась синагога, закрылся последний магазин с кошерными продуктами, и непонятно, что делать дальше, — то ли уезжать из страны, то ли искать район, где евреев больше, то ли еще что-то. Рубен живет свободно и легко — так, как когда-то герой фильма Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд». Работа у него то есть, то нет, отношения с людьми легкие и необязательные, зато всё время случаются какие-то приключения, а Рубен просто пытается везде успеть, никого не обидеть и при этом остаться евреем. Эта на первый взгляд скромная, камерная картина дает настолько точную интонацию, что от нее стены нетерпимости рассыпаются, как крепость Иерихона, а сегодня мало что важнее этого.
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