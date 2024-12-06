«Образ Анны Чапман стал существовать отдельно от моей личности»

Анна Чапман выпускает роман-исповедь «БондиАнна. В Россию с любовью». У книги все шансы стать бестселлером. Популярная телеведущая РЕН ТВ, которой в 2010 году грозил срок в американской тюрьме за шпионаж, впервые описала свою реальную историю. Автор вложила в книгу и психотерапевтический эффект, поделившись с читателями тем, как можно преодолеть самую черную депрессию и изменить свою судьбу. Это роман-приквел событий, которые потрясли мир, когда в США раскрыли российскую агентурную сеть. В эксклюзивном интервью «Известиям» Анна рассказала, почему именно сейчас решила описать события 15-летней давности и как на нее повлияли пережитые трагедии и боль.
— Обмен разведчиками, в котором ты участвовала, вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Каково это, испытать такое и проснуться популярной?
— Я не знала, что проснулась знаменитой, потому что в этот момент сидела в тюрьме, в камере-одиночке. Нам не давали общаться между собой и лишь на один час в день выводили погулять по маленькой комнатке. Один охранник, который относился ко мне с явной симпатией, во время такой прогулки показал мне популярную нью-йоркскую газету с моей фотографией на обложке. Именно тогда я поняла масштаб скандала и что не стоит надеяться тихо выйти под залог. Помню, этот охранник с таким подобострастием спрашивал меня: «А что, у тебя правда экономическое образование?!» Я ответила: «Я вообще-то из страны, где почти у половины населения экономическое образование, а у второй половины — юридическое. У нас образование было бесплатным». В его представлении на экономиста мог учиться только человек из привилегированной семьи.
То, что в результате этой скандальной истории я стала звездой, у меня появилось много рекламных контрактов, началось карьерное развитие, — это, безусловно, плюс. Но, с другой стороны, это меня погрузило в состояние, когда сложно жить в настоящем, так как в нем уже не происходит столь значимой драмы.
Ты говоришь, что я стала популярной, но на самом деле я стала известной. Ведь популярность нарабатывается постепенно. А я получила именно известность — благодаря совершенно неконтролируемому пиару. Обо мне писали все! Часто в этих текстах были выдумки, еще чаще — что-то болезненное для меня. Мне пришлось свыкаться с тем, что образ Анны Чапман стал существовать отдельно от моей личности. Люди начали придумывать разные факты моей биографии. И невозможно было опровергать каждый факт, ведь в день выходило около 25 статей. Кто-то из шоу-бизнеса, может быть, считает, что это самое лучшее, что могло произойти, но мне так не казалось.
— Ты столько лет не давала интервью. А сейчас почему решила поделиться своей историей, открыться миру?
— Я почувствовала себя достаточно зрелой. Более того, я в эту книгу заложила терапевтический эффект. Я создала такую мини-инструкцию, как выйти из созависимых отношений, и мы написали ее в форме остросюжетного романа.
— Книга читается просто залпом.
— Одна моя подруга сказала прекрасную фразу: «В каждой личности есть та емкость трагизма, которую он может в себя вобрать». И если мой читатель не обладает достаточной емкостью, ему будет сложно. Но если он все-таки дочитает эту книгу до конца, у него эта емкость расширится.
— Многим непонятно, как жить, когда случается какой-то кризис — долги, уход близкого человека. Какой секрет ты для себя нашла?
— Секрет очень прост. Когда в моей жизни случилось максимальное количество предательств и разочарований, я впала в жуткую депрессию. Как будто свалилась в яму и долго не могла из нее выбраться. Совет людям, которые через похожее проходят, — это нужно просто прожить, быть в этой трагедии, принимать эту горечь. И при этом понимать, что мир дуален, и каждый раз, когда вы испытываете боль, это значит, что она принесет вам счастье впоследствии. Это закон вселенной. И чем более трагичной будет амплитуда вниз, тем больше вы получите глубины, чтобы пойти вверх. Потому что расширение личности происходит только в трагизме.
— Получается, ты сейчас уже не проваливаешься в трагизм. В какой-то момент можно научиться этому?
— Я нашла в себе силы постоянно возвращаться в состояние осознанности — понимать, что я чувствую, почему я это чувствую, что я думаю в связи с этим, и если у меня, например, плохое настроение, в связи с чем оно такое. Если вы очень четко научитесь идентифицировать все свои эмоции и чувства, значит, вы можете контролировать их качество, менять их амплитуду.
Есть такая таблица чувств, где, например, похоть, жертвенность, обида, обвинения — низкочастотные, а любовь, благодарность, блаженство — высокочастотные. И если мы можем в любой трагической ситуации понять, чему нас эти испытания научили, то мы, по сути, уже за них благодарим вселенную.
— То есть страдания уходят?
— Нет. Мы испытываем боль, но ее можно переживать красиво. Можно в какой-то вечер погрустить дома, если кто-то не позвонил. Это повод для грусти, и в этом нет ничего страшного. Если нас кто-то отвергает или даже предает — это просто часть жизни. Но мы можем научиться спрашивать себя: «А что я в связи с этой ситуацией понял? Как я могу сейчас себя порадовать? И что я могу сделать, чтобы другие не испытали такой же горечи?».
— Получается, мы сами начинаем управлять этой сложной ситуацией и учиться в каждом моменте?
— Да. Все люди делятся на две категории. У первых то, что они хотят, происходит в их реальности. Вторые постоянно обвиняют других в том, что у них что-то не сложилось. В какой-то момент я осознала, что во мне столько обиды и злости! Поняла, что нельзя постоянно находиться в состоянии жертвы. А надо просто не думать о прошлом, не планировать всё время будущее, нужно жить здесь и сейчас и спрашивать себя, что ты хочешь. Необходимо обуздать эту энергию, вскарабкаться на нее, как на коня, и не бояться упасть.
Даже если вы упадете — эта часть пути неизбежно приведет вас к более высокому профессионализму и искусству жить, потому что жить — это искусство.
«Я не знала, что проснулась знаменитой, потому что в этот момент сидела в камере-одиночке» «В моей жизни случилось максимальное количество предательств и разочарований, я впала в жуткую депрессию» «В какой-то момент я осознала, что во мне столько обиды и злости!».