«Образ Анны Чапман стал существовать отдельно от моей личности»

— Я не знала, что проснулась знаменитой, потому что в этот момент сидела в тюрьме, в камере-одиночке. Нам не давали общаться между собой и лишь на один час в день выводили погулять по маленькой комнатке. Один охранник, который относился ко мне с явной симпатией, во время такой прогулки показал мне популярную нью-йоркскую газету с моей фотографией на обложке. Именно тогда я поняла масштаб скандала и что не стоит надеяться тихо выйти под залог. Помню, этот охранник с таким подобострастием спрашивал меня: «А что, у тебя правда экономическое образование?!» Я ответила: «Я вообще-то из страны, где почти у половины населения экономическое образование, а у второй половины — юридическое. У нас образование было бесплатным». В его представлении на экономиста мог учиться только человек из привилегированной семьи.