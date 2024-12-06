Что произошло в Иркутске в ночь на 6 декабря 2024: последние новости

Автобус с пассажирами столкнулся с большегрузом под Ангарском.
Помощь медиков понадобилась водителю автобуса и одному пассажиру (всего в салоне их было восемь). Сейчас Госавтоинспекторы начали проверку.
Мастер участка из Тайшета предстанет перед судом из-за смерти стажера.
Мужчина закрыл глаза на то, что стажер работал на высоте более трех метров. У него не было опыта, соответствующий инструктаж не провели. В итоге новичок оступился и упал прямо на бетонный пол.
Туристический налог введут в нескольких муниципальных образованиях Иркутского района в 2025.
Он составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Но не менее 100 рублей в сутки согласно изменениям в налоговом кодексе.