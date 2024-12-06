Россиянам рассказали, как добыть золото из старых гаджетов

Если основательно расковырять старый смартфон, ноутбук, телевизор и другую бытовую технику, из нее можно добыть драгоценные металлы, сообщил глава ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.
«Отходы электронного и электрического оборудования — источники загрязнения окружающей среды, но зато они обладают высокой ресурсной ценностью, — сказал он. — Они содержат большое количество фракций, которые можно вернуть в оборот. А содержание драгметаллов в них может достигать 1,5 килограммов на тонну».
Чаще всего драгметаллы добываются при переработке печатных плат компьютерной техники, мобильных телефонов, телевизоров, мониторов, продолжил Буцаев. Например, обычный смартфон может содержать 0,02−0,03 г золота, 0,1−0,3 г серебра и до 0,015 г палладия. А в компьютере самым ценным компонентом считается материнская плата. Драгоценные металлы содержатся в элементах монтажа — микросхемах.
Чтобы узнать, куда именно лучше отнести на утилизацию старую технику, специалисты ППК РЭО разработал мобильное приложение «Уберу». Там же можно узнать много интересного и ценного о видах упаковки и ее переработке, о цифровых субботниках, а также получить бонусы за активность, чтобы потратить их у партнеров проекта.