Россиянам рассказали, как добыть золото из старых гаджетов

Чтобы узнать, куда именно лучше отнести на утилизацию старую технику, специалисты ППК РЭО разработал мобильное приложение «Уберу». Там же можно узнать много интересного и ценного о видах упаковки и ее переработке, о цифровых субботниках, а также получить бонусы за активность, чтобы потратить их у партнеров проекта.