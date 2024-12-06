На восьми трассах Ленобласти ограничат автомобильное движение 6 декабря

В пятницу, 6 декабря, автомобилистам Ленинградской области будет не так-то просто добраться до других городов. Причиной этого станут временные ограничения для движения автомобилей, сообщает «Online47» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00 и ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 10:00 до 18:00, — уточнили в организации.
Помимо этого, скоростное движение будет затрудненно с 08:00 до 19:00 в двух направлениях на трассе М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург. Похожая ситуация также на следующих шоссе:
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора;
А-114 «Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 “Кола”;
Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия;
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой;
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола».