На восьми трассах Ленобласти ограничат автомобильное движение 6 декабря

В пятницу, 6 декабря, автомобилистам Ленинградской области будет не так-то просто добраться до других городов. Причиной этого станут временные ограничения для движения автомобилей, сообщает «Online47» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».