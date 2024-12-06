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Писатель Алексей Варламов занял первое место на премии «Большая книга»

Писатель Алексей Варламов стал победителем литературной премии Большая книга , которая прошла 5 декабря, за свой роман Одсун . Кадры церемонии награждения лауреатов появились в распоряжении Известий .

«Это история человека, который родился в конце 60-х годов, и она доходит до 2018 года. Фактически это история его жизни, его любви, его надежд, его разочарований», — рассказал Варламов.

Писатель отметил, что всё происходящее в книге развивается на фоне истории России «со всеми перипетиями». Также, по словам Варламова, название книги взято из чешского языка.

Второе место на премии занял писатель Михаил Шемякин с автобиографией «Моя жизнь: до изгнания». На третьем месте расположился Захар Прилепин и его сборник рассказов «Собаки и другие люди».

Ранее в этот же день стало известно, что национальная литературная премия «Большая книга» в 19-й раз объявит лауреатов на торжественной церемонии. Самую значимую литературную награду в России вручают с 2006 года за лучшее прозаическое произведение на русском языке.