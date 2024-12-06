Выявлены эффекты биопечати клеток, расширяющие возможности генной инженерии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института фотонных технологий Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ «Курчатовский институт» совместно со специалистами Института биохимии А. Н. Баха ФИЦ Биотехнологии РАН выявили способность мембран клеток пекарских дрожжей становиться временно проницаемыми при использовании лазерной биопечати. Это свойство в будущем может стать основой нового метода введения в клетку различных веществ, сообщил ТАСС научный сотрудник института Вячеслав Жигарьков.
Под лазерной биопечатью подразумевается технология, с помощью которой можно создавать трехмерные объекты с использованием живых клеток и биоматериалов в соответствии с заданной компьютерной моделью. Биоматериал в форме геля (биочернила) наносится на подготовленную поверхность с металлическим слоем толщиной в десятки нанометров. Этот слой при поглощении лазерного излучения резко нагревается, что приводит к образованию с геле пузырька, который, выталкивая на поверхность слой геля, способствует образованию микрокапель. Именно они переносятся (печатаются) в различные питательные среды и на поверхности.
«При проведении переноса клеток дрожжей Saccharomyces Cerevisiae мы обнаружили свойство их мембран становится проницаемыми в процессе биопечати. Этот эффект временный, он устраняется в питательной среде, при этом сами клетки сохраняют жизнеспособность. Это свойство создает новые возможности развития инструментов генетического редактирования: через образовавшиеся полости можно, к примеру, внедрять молекулы ДНК, наделяя такие клетки необходимыми качествами», — сказал Жигарьков корреспонденту ТАСС.
Ученый указал на то, что изменения в клетках в процессе биопечати сегодня малоизучены и представляют собой перспективное направление исследований, открытия в котором могут стать прорывными для сферы биотехнологий.
«Особое знание здесь имеет подбор штаммов микроорганизмов для переноса с помощью этих технологий. Клетки разных штаммов бактерий и дрожжей культивировались хуже или вовсе не приживались, что говорит о существовании дифференциации, механизмы которой также необходимо изучать», — заключил он.