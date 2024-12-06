Выявлены эффекты биопечати клеток, расширяющие возможности генной инженерии

Под лазерной биопечатью подразумевается технология, с помощью которой можно создавать трехмерные объекты с использованием живых клеток и биоматериалов в соответствии с заданной компьютерной моделью. Биоматериал в форме геля (биочернила) наносится на подготовленную поверхность с металлическим слоем толщиной в десятки нанометров. Этот слой при поглощении лазерного излучения резко нагревается, что приводит к образованию с геле пузырька, который, выталкивая на поверхность слой геля, способствует образованию микрокапель. Именно они переносятся (печатаются) в различные питательные среды и на поверхности.