В Омске родственникам вручили солдатские медальоны времен ВОВ

В Омске родственникам погибших во время Великой Отечественной войны солдат вручили солдатские медальоны. Омичи 719-го стрелкового полка 7-й армии Карельского фронта много лет считались пропавшими без вести.
Солдатские медальоны были обнаружены в калужской области, где в годы войны шли ожесточенные бои за Сталинград. Мероприятие прошло в рамках закрытия патриотической акции «Вахта памяти».
Также для участников мероприятия были организованы стенды с презентациями о работе поисковых отрядов из Омской области, таких как «Поиск», «Память. Малая Вишера», «Истоки» и других. Посетители смогли узнать о важной миссии поисковиков и их вкладе в сохранение памяти о погибших.
Министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова отметила: «Наш долг — помнить о тех, кто отдал жизни за нашу свободу. Благодаря вашим усилиям имена погибших возвращаются, и потомки могут узнать о подвигах своих предков. Завершая “Вахту Памяти — 2024”, мы готовимся к важному году — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне».
Также на встрече подвели итоги работы омского поискового движения в этом году и наградили отличившихся поисковиков.