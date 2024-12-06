В Омске родственникам вручили солдатские медальоны времен ВОВ

Также для участников мероприятия были организованы стенды с презентациями о работе поисковых отрядов из Омской области, таких как «Поиск», «Память. Малая Вишера», «Истоки» и других. Посетители смогли узнать о важной миссии поисковиков и их вкладе в сохранение памяти о погибших.