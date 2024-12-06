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Школьники спасли от огня: героев торжественно наградили в Приморье

Власти не забыли подвиг ребят во время сильного пожара.

Источник: Заксобрание Приморского края

Торжественная церемония награждения школьников, проявивших мужество во время пожара, прошла в Приморье. Сразу пятеро ребят получили медали Совета Федерации «За проявленное мужество», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

В чествовании героев участвовала представитель Законодательного Собрания Приморского края в СФ Людмила Талабаева.

«Несмотря на свой юный возраст, эти ребята не растерялись, проявили смелость, героизм, силу характера и твердость духа», — подчеркнула она.

Напомним, пожар произошел 15 марта 2024 года в поселке Шкотово. Пятеро ребят наравне со взрослыми бросились тушить дома, не допустив переход огня на 50 жилых построек и нефтебазу.

Торжественно награждены сразу пять школьников: Андрей Кравченко, Демьян Ходасевич, Евгений Федоров, Сергей Шакуров, Степан Шмырев. Также им вручены памятные подарки и благодарственные письма.