Красноярцев приглашают на прогулки и экскурсии в честь юбилея края

Красноярцев приглашают отметить 90-летие Красноярского края 7 и 8 декабря в экопарке «Гремячая грива». Об этом рассказали в краевом правительстве.
Для жителей и гостей региона запланированы организованные походы, этнографические экскурсии, мастер-классы и лекции. Прогулки по новым экотропам начнутся 7 декабря. Сбор участников пройдёт у второго визит-центра парка и остановки «Живописная» в посёлке Удачный. Группы будут отправляться в путь в 10:00, 11:00 и 12:00. На маршруте планируется посетить визит-центр «Серебряный лог», пройти по экотропе до иконы и подняться по новой лестнице к смотровой площадке № 1. Желающие могут зарегистрироваться до 6 декабря.
Визит-центр «Серебряный лог» предложит посетителям этнографические экскурсии в чуме и юрте коренных народов Сибири. Мастер-классы, лекции по краеведению и праздничная фотозона будут доступны для всех гостей мероприятия.
Новый туристический маршрут соединяет экопарк с посёлком Удачный, обеспечивая безопасный путь через лес. Он оборудован смотровыми площадками, местами для отдыха и освещением, что делает его привлекательным для прогулок.