Красноярцев приглашают на прогулки и экскурсии в честь юбилея края

Для жителей и гостей региона запланированы организованные походы, этнографические экскурсии, мастер-классы и лекции. Прогулки по новым экотропам начнутся 7 декабря. Сбор участников пройдёт у второго визит-центра парка и остановки «Живописная» в посёлке Удачный. Группы будут отправляться в путь в 10:00, 11:00 и 12:00. На маршруте планируется посетить визит-центр «Серебряный лог», пройти по экотропе до иконы и подняться по новой лестнице к смотровой площадке № 1. Желающие могут зарегистрироваться до 6 декабря.