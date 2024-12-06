Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горожанам презентовали символику «Красноярска-400»

На XX городском форуме представили предварительный вариант фирменного стиля «Красноярск-400».

Источник: Соцсети

Также на форуме обсудили, каким должен быть бренд города. Так, председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина заявила, что бренд города должен быть устремлен в будущее.

Доктор исторических наук, председатель попечительского совета педуниверситета Николай Дроздов предложил вписать в бренд «Столбы», так как большинство туристов приезжают в город, чтобы покорить их.

Директор краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская напомнила об уникальном местоположении города, между Европой и Азией, что также накладывает отпечаток.

А общественный деятель фабрики народных инициатив Алёна Хмелевская заявила, что бренд Красноярска — это «наши люди, сибиряки»: «Только сибиряк с сибирским характером может добиться того, чего никто не может. Природа есть в каждом городе, а таких людей нет нигде».

Напомним, подготовка к 400-летию краевой столицы, которое будет отмечаться в 2028 году, идет в рамках специального указа президента России.

праздники