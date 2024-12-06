Горожанам презентовали символику «Красноярска-400»

А общественный деятель фабрики народных инициатив Алёна Хмелевская заявила, что бренд Красноярска — это «наши люди, сибиряки»: «Только сибиряк с сибирским характером может добиться того, чего никто не может. Природа есть в каждом городе, а таких людей нет нигде».