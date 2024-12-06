Горожанам презентовали символику «Красноярска-400»

Также на форуме обсудили, каким должен быть бренд города. Так, председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина заявила, что бренд города должен быть устремлен в будущее.
Доктор исторических наук, председатель попечительского совета педуниверситета Николай Дроздов предложил вписать в бренд «Столбы», так как большинство туристов приезжают в город, чтобы покорить их.
Директор краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская напомнила об уникальном местоположении города, между Европой и Азией, что также накладывает отпечаток.
А общественный деятель фабрики народных инициатив Алёна Хмелевская заявила, что бренд Красноярска — это «наши люди, сибиряки»: «Только сибиряк с сибирским характером может добиться того, чего никто не может. Природа есть в каждом городе, а таких людей нет нигде».
Напомним, подготовка к 400-летию краевой столицы, которое будет отмечаться в 2028 году, идет в рамках специального указа президента России.