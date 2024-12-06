Прокуратура внесла представление мэру Хабаровска с требованием убрать снег

На этой неделе надзорное ведомство провело проверки после жалоб в сети на состояние дорог и тротуаров, которые завалило снегом во время прохождения циклона. В краевой столице выявили более 100 объектов, где ответственные службы не справились с очисткой проезжей части и тротуаров, а также не устранили гололед.