Прокуратура внесла представление мэру Хабаровска с требованием убрать снег

На этой неделе надзорное ведомство провело проверки после жалоб в сети на состояние дорог и тротуаров, которые завалило снегом во время прохождения циклона. В краевой столице выявили более 100 объектов, где ответственные службы не справились с очисткой проезжей части и тротуаров, а также не устранили гололед.
В адрес городской администрации направлено требование привести дороги, остановки и общественные пространства в порядок. Также прокуратура обратилась в Госавтоинспекцию с просьбой организовать внеплановую проверку управления дорог и благоустройства Хабаровска.
Ликвидация последствий циклона остается под контролем прокуратуры края. Жителям рекомендовано сообщать о неудовлетворительном состоянии дорог и тротуаров для оперативного реагирования.