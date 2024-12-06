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Прокуратура внесла представление мэру Хабаровска с требованием убрать снег

Мэру Хабаровска и четырем дорожным организациям внесены представления за ненадлежащую уборку снега после циклона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Источник: Мэрия Хабаровска

На этой неделе надзорное ведомство провело проверки после жалоб в сети на состояние дорог и тротуаров, которые завалило снегом во время прохождения циклона. В краевой столице выявили более 100 объектов, где ответственные службы не справились с очисткой проезжей части и тротуаров, а также не устранили гололед.

В адрес городской администрации направлено требование привести дороги, остановки и общественные пространства в порядок. Также прокуратура обратилась в Госавтоинспекцию с просьбой организовать внеплановую проверку управления дорог и благоустройства Хабаровска.

Ликвидация последствий циклона остается под контролем прокуратуры края. Жителям рекомендовано сообщать о неудовлетворительном состоянии дорог и тротуаров для оперативного реагирования.

Прокуратура