Хабаровчанин отравился горящим мусором в заброшенном доме

Инцидент произошёл 5 декабря на улице Приморской. В одном из расселённых домов произошло возгорание. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, обнаружив, что горит мусор на небольшой площади — всего два квадратных метра. Однако последствия инцидента оказались серьёзнее, чем предполагалось.