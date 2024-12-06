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Хабаровчанин отравился горящим мусором в заброшенном доме

Житель Хабаровска отравился при пожаре в заброшенном доме, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошёл 5 декабря на улице Приморской. В одном из расселённых домов произошло возгорание. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, обнаружив, что горит мусор на небольшой площади — всего два квадратных метра. Однако последствия инцидента оказались серьёзнее, чем предполагалось.

В ходе разведки пожарные обнаружили мужчину, пострадавшего от вдыхания продуктов горения. Он был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего пока не уточняется.

Причины возгорания выясняются, по данному факту проводится проверка. Специалисты устанавливают, что именно стало источником пожара и почему в заброшенном доме оказался человек.

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