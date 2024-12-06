«Здравствуй, добрый волшебник!»: как отправить письмо Деду Морозу из Хабаровска в 2024 году

Мне очень понравился твой подарок в прошлом году. Машинка оказалась как раз такой, как я загадал. В этом году я хочу попросить в подарок большой набор для рисования красками. А еще у меня есть младшая сестричка Оля, которой совсем недавно исполнилось два года. Она пока не может написать тебе письмо сама, поэтому я хотел бы попросить у тебя подарок и для нее. Пожалуйста, подари ей куклу или мягкую игрушку в виде котенка — ей они очень нравятся.