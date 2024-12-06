«Здравствуй, добрый волшебник!»: как отправить письмо Деду Морозу из Хабаровска в 2024 году

Дети всегда с нетерпением ждут Нового года. Для них это волшебный праздник, когда они получают подарки и верят в исполнение самых заветных желаний. Но кто же воплощает их мечты в жизнь? Конечно же, Дед Мороз. Тот самый, который ночью бесшумно достает письмо сказочному дедушке из-под подушки своего чада. Или тот, что обещает «отправить конверт почтой по дороге с работы».
Ребенок рано или поздно понимает, что родители, мягко говоря, лукавят, и это подрывает их веру в новогоднее чудо. Другое дело — написать настоящее письмо Деду Морозу и вместе с ребенком отправить его волшебнику — в Великий Устюг.
Традиционно доставкой писем Деду Морозу из Хабаровска занимается «Почта России». Отправить послание можно из любого отделения. Главное — наклеить марку и указать правильный адрес на конверте.
Письма Деду Морозу из Хабаровска сначала поступают в региональный сортировочный центр, а уже после отправляются по месту назначения. Чтобы конверт дошел «куда надо», важно правильно указать получателя.
Адрес резиденции Деда Мороза обязательно начинается с индекса: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу. Сюда ежегодно приходит больше 200 тысяч писем от детей со всей России.
Чтобы получить ответ на письмо Деду Морозу, нужно правильно указать обратный адрес. Обычно сказочный волшебник отвечает всем без исключения. Жителям Хабаровска советуют отправлять письма заранее, учитывая время доставки. Из краевой столицы в Великий Устюг они могут идти больше недели.
Что написать в письме Деду Морозу, решает сам автор. Конечно, это должно быть доброе послание. В нем можно рассказать о себе, сокровенных желаниях. Нужно помнить о вежливости. Стоит поздороваться с дедушкой и поздравить его с праздником. На такие письма сказочный волшебник отвечает с большим удовольствием.
Шаблон письма Деду Морозу:
— слова приветствия;
— рассказ о себе и достижениях за прошедший год;
— список желаемых подарков;
— благодарность Деду Морозу и поздравление с Новым годом.
К письму можно приложить рисунки, фотографии или стихи. Само послание можно празднично оформить. Например, украсить тематическими узорами.
Приветствую тебя, Дедушка Мороз!
Меня зовут Максим, мне девять лет. В этом году я уже пошел в третий класс. Я хорошо учусь и стараюсь помогать родителям. Мне очень нравится рисовать и кататься на велосипеде. А что нравится тебе, Дедушка Мороз?
Мне очень понравился твой подарок в прошлом году. Машинка оказалась как раз такой, как я загадал. В этом году я хочу попросить в подарок большой набор для рисования красками. А еще у меня есть младшая сестричка Оля, которой совсем недавно исполнилось два года. Она пока не может написать тебе письмо сама, поэтому я хотел бы попросить у тебя подарок и для нее. Пожалуйста, подари ей куклу или мягкую игрушку в виде котенка — ей они очень нравятся.
Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом и Рождеством! Желаю хорошего настроения и крепкого здоровья! Надеюсь, ты заглянешь к нам в гости. Тогда я напою тебя вкусным сладким чаем и больше расскажу о себе.
До свидания, Максим.