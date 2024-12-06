В пятницу на Южном Урале может пойти долгожданный снег

Температура воздуха днем составит от −4 до −9 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −5 до −7 градусов. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 6 декабря, у Александра, Алексея, Бориса, Григория, Ивана, Макара, Митрофана, Серафима, Федора.
Между прочим, 6 декабря 2024 года отмечают Митрофанов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя злиться, ругаться и ссориться. Дело в том, что конфликт, начавшийся в этот день, сулит денежные проблемы на протяжении всего года.