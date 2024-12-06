В пятницу на Южном Урале может пойти долгожданный снег

Между прочим, 6 декабря 2024 года отмечают Митрофанов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя злиться, ругаться и ссориться. Дело в том, что конфликт, начавшийся в этот день, сулит денежные проблемы на протяжении всего года.