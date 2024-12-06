Олбани
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В пятницу на Южном Урале может пойти долгожданный снег

В пятницу, 6 декабря, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой снег.

Сейчас в Олбани: 10 м/с 64% 748 мм рт. ст.
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от −4 до −9 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −5 до −7 градусов. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 6 декабря, у Александра, Алексея, Бориса, Григория, Ивана, Макара, Митрофана, Серафима, Федора.

Между прочим, 6 декабря 2024 года отмечают Митрофанов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя злиться, ругаться и ссориться. Дело в том, что конфликт, начавшийся в этот день, сулит денежные проблемы на протяжении всего года.